مصرع 11 شخصا في انفجار بمصنع للسكر في تنزانيا

أخبار ليبيا 24

لقي 11 شخصا، من بينهم ثلاثة أجانب، حتفهم في حادث وقع، اليوم الخميس، في مصنع كبير للسكر في تنزانيا.

وقال أليكس مكاما قائد شرطة منطقة موروغورو في تنزانيا إن الحادث وقع في ساعات ما قبل الفجر، بينما كان العمال الفنيون في مصنع “متيبوا” للسكر المملوك للقطاع الخاص في شرق البلاد يستعدون لاستئناف الإنتاج بعد فترة راحة.

ولم يذكر أي تفاصيل، لكن صحيفة موانانشي التنزانية ذكرت أن أنبوبًا ينقل البخار قد انفجر.

وقال مكاما، إن الشرطة عثرت على جثث 11 رجلا في مكان الحادث، كما يعالج اثنان من المصابين في مستشفى بالعاصمة الإدارية دودوما. وأضاف أن من بين القتلى برازيليا وكينيا وهنديا.

وقال مكاما، إنّه من المتوقع أن يقوم فريق من الخبراء بالتحقيق في سبب الحادث وتقديم المزيد من التفاصيل.

وقال: “كان هناك عدد قليل من الموظفين في المصنع وقت وقوع الحادث حيث كانوا يجهزون المصنع للإنتاج… وهذا أمر مؤسف للغاية”.

أكبر مصانع السكر في تنزانيا

ويعد “متيبوا” للسكر أحد أهم مصانع السكر في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، حيث ينتج في المتوسط 70 ألف طن متري من السكر سنويا، وفقا للبيانات الحكومية.

وأكد مسؤولون من فرقة الإطفاء والإنقاذ والشرطة المحلية أن الحادث وقع بعد ماس كهربائي في نظام التدفئة.

وفي أعقاب الانفجار، أوقفت شركة سكر متيبوا جميع أنشطة الإنتاج في المصنع، وهو أحد أكبر المصانع في البلاد. وجرى نقل جثث العمال المتوفين إلى مشرحة مستشفى المصنع.

وأنتجت تنزانيا أكثر من 460 ألف طن من السكر في العام الزراعي 2022/23 وسط الطلب المتزايد للاستخدام المنزلي والصناعي.