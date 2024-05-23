تراجع أسعار النفط وسط مباحثات لرفع الفائدة الأمريكية

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، بعدما ناقش مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشديد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم ثابتاً، وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط.

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام (برنت) 46 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 81.44 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 54 سنتاً، أو 0.7%، إلى 77.03 دولار للبرميل، حسب وكالة (رويترز).

أسعار الفائدة الأمريكية

وبحسب النتائج الأخيرة لاجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي فإن استجابة البنك المركزي للتضخم “ستتضمن الحفاظ” على سعر الفائدة في الوقت الحالي ولكنها تعكس أيضًا مناقشة إقرار زيادات أخرى.

وأوضح الاجتماع إلى أن “أشار العديد من المشاركين إلى الرغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسباً”، إذ في نهاية اجتماعات السياسة النقدية قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي بالإجماع إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 5,25-5,50 في المائة، مشيراً إلى “عدم إحراز مزيد من التقدم” لتحقيق الرقم المستهدف للتضخم البالغ 2%.

وقال المجلس في بيانه إن “التوقعات الاقتصادية تتسم بالغموض، واللجنة لا تزال متنبهة جدا لمخاطر التضخم”، في إشارة إلى اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وتقليص الأموال التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.