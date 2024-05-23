برنت: ناقشت مع السفير تامر الحنفي أهمية الدعم الدولي الموحد لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية جريمي برنت، في طرابلس اليوم الخميس، مع نظيره المصري تامر الحنفي، حيث ناقشا مسألة الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال برنت عبر تغريدة للسفارة الأمريكية على X، إنهما ناقشا أهمية الدعم الدولي الموحد للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا، والمضي قدمًا في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأضاف، كما أنهما ناقشا وضع خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.

برنت يلتقي الحداد

وفي سياق اللقاء التي يجريها برنت مع عدد من المسؤولين المحليين، التقى القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية مع رئيس الأركان العامة في طرابلس الفريق محمد الحداد.

وحول اللقاء قال برنت إنهما ناقشا الأوضاع الأمنية. وأضاف: “أكدت على دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية لحماية سيادة ليبيا وتأمين حدودها وسط التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي”.

وقال السفير الأمريكي إن بلاده تواصل تشجيع الجهود الرامية إلى توحيد وبناء القدرات المهنية للمؤسسات الأمنية.

القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية كان قد أجرى قبل أيام زيارة إلى بنغازي، حيث التقى مع اللواء خالد خليفة حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية بالقوات المسلحة.

وناقش الجانبان، التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي وأهمية حماية سيادة الدولة الليبية وتأمين حدودها.

السفير الأمريكي وعقب اللقاء مع نجل المشير حفتر قال في في تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية عبر منصة X إن بلاده ستعمل على إشراك المسؤولين العسكريين من مناطق البلاد كافة، من أجل توحيد المؤسسات العسكرية.

وأكّد أن الولايات المتحدة للجهود الرامية ستسير في إطار توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية؛ ما يضمن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد.