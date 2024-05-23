بالقاسم حفتر يُطلع غانيون على آخر مستجدات عملية الإعمار في درنة

اطلعَ بالقاسم خليفة حفتر، المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا؛ على آخر مستجدات ماريع الإعمار والتنمية في مدينة درنة وحوارها؛ لتحقيق الإستقرار والتنمية.

غانيون وخلال لقائها بالقاسم خليفة حفتر، اطلعتْ على خطط ومشاريع الإعمار القائمة في مدينة درنة والمناطق المتضررة مثل إنشاء وتطوير البنى التحتية والإسكان العام والصرف الصحي والسدود و وتشييّد الطرق وصيانة المرافق العامة والخاصة وفق المعايير الدولية، بحسب الصندوق.

بدورها أشادت غانيون، بحالة التطور الملحوظ في المدينة ، مشددة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بغية تحقيق الأهداف المشتركة لصالح المواطنين بمدينة درنة ومناطق ليبيا كافة.

وأوضح الصندوق أن هذه المشاورات تأتي «ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة المُتبعة في صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا التي يتطلب معها تعاون وإشراك أوسع للخبرات والشركات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية القادرة على تحقيق أهداف الصندوق المجدولة زمنياً ومكانياً» بحسب منشور صندوق الإعمار.

وفي لقاءٍ منفصل.. بحثَ جيريمي برنت مع بالقاسم حفتر؛ آخر مستجدات عملية إعادة الإعمار في درنة وجوارها، والاطلاع على الفرص والتحديات الاقتصادية في ‎ليبيا وأهمية تقاسم الإيرادات بشفافية. بحسب تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا.

وفي سياقٍ ذي صلة.. بحث القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيـا، في وقتٍ سابق، جيريمي برنت مع الممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا؛ احتياجات إعادة الإعمار في درنة، إذ استعرض الجانبان احتياجات مدينة درنة وجوارها، وأكدا على أنّه من وأ حق الليبيين أن يتوقعوا نهجًا منسقًا على المستوى الوطني لإعادة الإعمار يضع احتياجات ضحايا الفيضانات أولاً، بحسب منشور للسفارة الامريكية