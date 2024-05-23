المقريف يعلن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك

أخبار ليبيا 24

أعلن موسى المقريف وزير التربية والتعليم بـ “الحكومة منتهية الولاية”، اليوم الخميس، إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بعد عيد الأضحى المبارك. وقال الوزير، إن جداول الامتحانات ستعلن في وقت لاحق.

وأوضح المقريف، أن تأجيل موعد الامتحانات جاء استجابة لنتائج الاستطلاع الذي أجرته وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للامتحانات ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وشهد الاستطلاع وفق إعلان وزير التعليم مشاركة وتصويت 426300 طالب ومعلم وولي أمر، ومهتم بالعملية التعليمية.

ودعا موسى المقريف وزير التربية والتعليم بـ “الحكومة منتهية الولاية” بضرورة الاستعداد للامتحانات بالشكل المطلوب لنيل النجاح وبلوغ التفوق، معبرًا عن أمله في أن يحقق الطلبة التوفيق والنجاح.

إعلان المقريف

وجاء في نص الإعلان: ” استجابة لما جاء في نتائج الاستطلاع الذي نشرناه عَبر الصفحة الرسمية للوزارة والمركز الوطني للامتحانات، ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وتضمّن ثلاثة مقترحات بشأن موعد إجراء شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وشهد مشاركة وتصويت 426300 طالب ومعلم وولي أمر، ومهتم بالعملية التعليمية.. نُعلن بأن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي ستُجرى بعد عيد الأضحى المبارك، وسنعلن في وقت لاحق عن جداول الامتحانات، مجدّدين التذكير بضرورة الاستعداد لهذا الاستحقاق بالشكل المطلوب لنيل النّجاح وبلوغ التفوق، آملين التوفيق والنجاح للجميع”.

وكانت وزارة التربية والتعليم بحكومة بـ “الحكومة منتهية الولاية”، قد نشرت يوم الثلاثاء، استبيانًا أمام طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم بشأن مواعيد الامتحانات، وكذلك الجدول.