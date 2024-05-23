الدولار ينخفض قليلاً أمام الدينار الليبي

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار مقابل الدينار الليبي انخفاضاً طفيفاً في ختام تعاملات السوق الموازية، ليوم الأربعاء سعر 6.94 دينار، عقب أن سجل السعر 18تغييراً كان أدناها 6.93 دينار وأعلاها 6.96 دينار، مع بقاء غلاء الأسعار بشكل فاحش في الأسواق في ظل نقص للسيولة بالمصارف.

في حين سجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعاً طفيفاً وصل إلى 7.43 دينار بعد أن كان سعره 7.45دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه إلى سعر 8.55 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

في حين سجل سعر كسر الذهب ارتفاعاً نسبياً والذهب المستعمل والجديد، وصل سعر كسر الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية 392 دينار، بينما بلغت قيمة كسر ذهب عيار 21 ب457.33 دينار، بالتزامن مع استمرار ارتفاع اونصة الذهب عالمياً بشكل قياسي، إذ سجل في مطلع الأسبوع أعلى المستويات على الإطلاق في ظل ارتفاع الفائدة الأمريكية عالمياً، ولكن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية جعلت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريباً.

أسعار العملات في السوق الرسمية

أما بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي، عند 4.84 دينار مقابل 4.83 أمس الأربعاء. كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.16 دينار مقابل 6.15 دينار، حسب جدول العملات المعلن من قبل مصرف ليبيا المركزي. في حين استقر متوسط صرف اليورو عند 5.25 دينار.