القضايا الأفريقية محور نقاش الدبيبة في تشاد

أكدَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، ومحمد ولد الغزاوي الرئيس الموريتاني، على ضرورة تفعيل دور اتحاد المغرب العربي وتكثيف العمل الإقليمي والدولي، لحل القضايا الإقليمية كافة.

الدبيبة وخلال لقائه الغزاوي بالعاصمة التشادية أنجامينا، دعا الأخير إلى زيارة ليبيا للتنسيق وتشكيل اللجنة العليا الليبية الموريتانية، والتباحث في القضايا المشتركة بين البلدين.

الدبيبة وفي لقاءٍ منفصل مع رئيس وزراء النيجر علي لامين زين، شدّد على ضرورة تكثيف التعاون المشترك لحل المشاكل والتحديات الدولية المشتركة، بحسب ما نقلهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وجاءت مباحثات الدبيبة على خلفية مشاركته في مراسم تنصيب رئيس جمهورية تشاد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مطلع مايو الحاليّ.

وقال الدبيبة خلال كلمتهِ بالمناسبة: «علينا تكثيف العمل المشترك والتعاون بين البلدين والتنسيق في ظل الظروف التي تمر بها الدول الإقليمية والأفريقية» بسحب مكتبه الإعلامي.

ناقشَ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ الجهود الدولية والأممية الداعمة لإجراء الانتخابات الليبية وفقَ قوانين عادلة وتوافقية.

الإنفاق والانتخابات

المنفي، بحثَ مع الدبيبة في طرابلس، عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ضمنها الإنفاق الحكومي خلال العام 2024، والتأكيد على ضرورة تحسين أوضاع المواطنين، والاستمرار في مشروعات التنمية ودعم التنمية المحلية، بحسب ما نشرهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

المصالحة وتوحيد الصف

كما تابع المنفي مع الدبيبة آليات توحيد الصفوف المحلية ليتسنى للأطراف الليبية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، وضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة الوطنية باعتباره نواة أساسية للاستقرار، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.