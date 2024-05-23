الباعور يدعو ألمانيا لزيادة التعاون التجاري والاستثماري

بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية مع ميخائيل أونماخت، السفير الألماني لدى ليبيا؛ تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ودعا الباعور خلال لقائه أونماخت في طرابلس إلى ضرورة فتح آفاق التعاون والشراكة بين ليبيا وألمانيا، بما يُحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

الباعور، وفي لقاءٍ منفصل مع كريستوفر ليكر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وسفيان بالخير مدير إدارة المنظمات الدولية؛ بحثَ التحديات التي تُواجه تنفيذ مشروع التنمية المستدامة والبرنامج القطري للأمم المتحدة الإنمائي، بحسب منشور وزارة الخارجية.

بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا؛ آخر المستجدات السياسية في البلاد، ودعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وناقشَ الباعور مع أورلاندو؛ آليات تفعيل آفاق التعاون والتنسيق بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بحسبِ ما نشرته خارجية حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وأوضحتْ خارجية الدبيبة أن هذه المباحثات تأتي ظل نتائج زيارة رئيس الوزراء للإتحاد الأوروبي، والعمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه.