اعتدال حالة الطقس على أغلب المناطق

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال حالة الطقس وانخفاض لدرجات الحرارة اليوم الخميس على مناطق شمال البلاد، مع رياح نشطة أحياناً على المناطق الغربية.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكاثر السحب من حين إلى آخرن على بعض مناطق الشمال الغربي والحمادة يتخللها هطول أمطار متفرقة.

تفصيل لحالة الطقس بالمناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء قليلة السحب وتتكاثر من حين إلى آخر، فيما يتخللها أمطار متفرقة مع سحب رعدية على بعض المناطق.

أما حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 26 و30 درجة مئوية، وبين 32 و36 على الدواخل وتسجل زيادة غداً.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تكون حالة السماء قليلة السحب وتتكاثر أحياناً دون زخات مطر، أما حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 26 و32 درجة مئوية وتكون على الخليج بين 33 و37 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الحمادة يوصحبها خلايا من السحب الرعدية وحركة الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

السماء صافية مع ظهور بعض السحب، حركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.