3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين في هذا الموعد

من المقرّر أن تعترف ثلاثة دول وهي (إسبانيا وآيرلندا والنرويج) بدولة فلسطين-رسميًا- مع حلول 28 مايو المُقبل.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أكد أن بلادهً ستعترف بدولة فلسطين رسميًا، مشيرًا إلى أن إسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا ومالطا اتخذت خطوات فعلية نجو الاعتراف بدولة فلسطين، لافتصا إلى ضرورة حلّ الدولة الفلسطينية عن الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها.. ثمّنت الرئاسة الفلسطينية باتخاذ دول إسبانيا وآيرلندا والنرويج هذا القرار، داعيةً الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن إلى الاعتراف بها، بحسب نص البيان.

وفي وقتٍ سابق… أشادتْ السفارة الفلسطينية في ليبيا – طرابلس، بدور ليبيا وشعبها في دعم الحق الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

السفارة الفلسطينية في ليبيا أعربت في بيانٍ عبر منصة فيسبوك، عن تقديرها للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في حكومة الوحدة منتهية الولاية، والطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وتصويتها لصالح الحق الفلسطيني، بحسب بيان السفارة.

ووافقت محكمة العدل الدولية على انضمام ليبيا للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ تستندُ ليبيا على وضعها كطرف في اتفاقية تضم عددًا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية؛ لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ نصرةً لفلسطين والقضية الفلسطينية.

وبحسبِ محكمة العدل الدولية، تقدمتْ ليبيا للتدخل في الدعوى بموجب المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة في قضية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي عليها.