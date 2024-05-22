وزارة الصناعة تدعو لدعم المنتج المحلي والاستثمار في الصناعات الغذائية

أوضحت وزارة الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة منتهية الولاية أنَ مؤتمر ليبيا الدولي للصناعة والتكنولوجيا المنعقد في طرابلس، خلُص إلى التأكيد على دور ليبيا في الإشراف والتوجيه والمراقبة على النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع الصناعية.

وزارة الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة منتهية الولاية، أوضحت أن توصيات الباحثين في المؤتمر الذي شاركت فيه دول تونس ومصر و السودان ولبنان والصين والكويت والعراق وإيطاليا وتركيا، دعا إلى تطوير القدرات التكنولوجية والاستفادة من البنية التحتية للصناعات العسكرية، ودعم القطاع المصرفي لتحقيق التمويل اللازم للمشاريع الصناعية، وآليات دعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية والبتروكيماويات.

وأكدتْ وزارة الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة منتهية الولاية على ضرورة الاستفادة من التجارب الصناعية الرائدة، وتطوير القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ومواجهة التغير المناخي، بحسب منشور الوزارة.

وفي سياقٍ ذي صلة.. وقعت وزارتا الصناعة والمعادن الليبية والإيطالية، اتفاقيةً تهدف لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية في مجال الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.

وبحسبِ وكالة آكي الإيطالية وقعَ الاتفاقية عن وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة منتهية الولاية أحمد أبوهيسة، ووزير الشركات والصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو؛ وتهدف الاتفاقية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتحول نحو الطاقات المتجدّدة والاهتمام بالبيئة.