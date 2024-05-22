وزارة الشباب تستعد لاحتضان فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي

أخبار ليبيا 24

عقد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اجتماعاً مع فتح الله الزني وزير الشباب ، ورئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب ونائب رئيس اللجنة التحضيرية لتنظيم فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي للعام 2024 الشيباني عبد الله، وذلك لمتابعة سير التجهيزات لإقامة الفعالية وتذليل كافة المعوقات.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، أكد الزني وزير الشباب “عودة ليبيا للقيام بدورها الشبابي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال مشاركات الوزارة واحتضانها لمثل هذه الأحداث”،وقدم الزني خطة الوزارة لتنظيم فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي المعتمد من قبل جامعة الدول العربية، وجدولة المناشط المقترحة على مدار العام، بالإضافة إلى عرض مشاريع الوزارة لإنشاء وصيانة بيوت الشباب والمرافق الشبابية المختلفة، والتي بلغت 177 مشروعاً شبابياً شملت كل المناطق الليبية.

مناقشة أعمال وزارة الشباب

وناقش الاجتماع عددا من الملفات التي تعمل عليها وزارة الشباب إلى جانب مناقشة خطة الوزارة لتفعيل المجالس المحلية للشباب والقيام بدورها في المناطق والمدن، والرفع من كفاءتها من خلال التدريب بالداخل.

ووجه الدبيبة خلال اللقاء بضرورة “إعداد برنامج صيفي يحتوي على برامج ثقافية ورياضية وتقنية من خلال المدارس الصيفية للشباب، والإعداد الجيد لها”.

واعتمد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في شهر فبراير الماضي مدينة طرابلس عاصمة للشباب العربي للعام 2024.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في دورته الـ(47) برئاسة الأردن وحضور مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت ووزراء الشباب والرياضة العرب.