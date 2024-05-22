ناقلة نفطية ترسو على ميناء الحريقة في طبرق في طريقها إلى إيطاليا

رست اليوم الناقلة النفطية “ارتش انجيل” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق، التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لشحن مليون برميل من النفط الخام، متجهة إلى إيطاليا.

وأوضح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24“، أن الناقلة، التي تحمل علم جزر المارشال، قدمت من إيطاليا وتعد الثالثة التي ترسو في ميناء الحريقة خلال شهر مايو الجاري.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد من خلال تصدير النفط الخام، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ويعد ميناء الحريقة أحد الموانئ الرئيسية في ليبيا لتصدير النفط، حيث يسهم بشكل كبير في تدفق الإيرادات الضرورية لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 160 ألف برميل، يتم نقلها عبر أنبوب يمتد بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة، مما يعكس استمرار العمليات التشغيلية بكفاءة عالية رغم التحديات التي تواجهها البلاد.

وتعمل شركة الخليج العربي للنفط على ضمان تنفيذ عمليات الإنتاج والتصدير وفقًا للخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، مع التركيز على المحافظة على البيئة، وهو ما يعكس التزامها بالمعايير العالمية للصحة والسلامة.

ويمثل استمرار عمليات تصدير النفط رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي حول قدرة ليبيا على الاستمرار في أداء دورها كأحد الموردين الرئيسيين للنفط في العالم، رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها. وتؤكد هذه العمليات على الأهمية الاستراتيجية لميناء الحريقة في طبرق، الذي يظل شريانًا حيويًا لدعم الاقتصاد الوطني وضمان تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية.