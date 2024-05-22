ليبيا تشارك في إعلان الدوحة حول تنظيم انتقال القوى العاملة

أخبار ليبيا 24

أصدر وزراء العمل بدول الخليج ودول عربية أخرى ودول الاتحاد الأفريقي، بياناً مشتركاً “إعلان الدوحة”، إذ يهدف البيان إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال توظيف القوى العاملة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان.

أبرز ماجاء في البيان المشترك

وبحسب البيان “إن توظيف القوى العاملة يجب أن يكون عبر توفير الفرص للدول الأعضاء لتبادل الخبرات بشأن التوظيف التعاقدي واستنباط حلول علمية، وتعزيز البيانات والبحوث لمعالجة القضايا الناشئة عن تنقل القوى العاملة الوافدة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون”.

وحث البيان على “تعزيز التعاون المشترك في مجال القوى العاملة الوافدة للتصدي للمارسات غير القانونية لضمان العمل اللائق وتعزيز إسهامات القوى الإفريقية العامة في دفع عجلة التنمية المستدامة”.

وأكد البيان على اتفاق المشاركون في الإعلان على “تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل والمهارات المطلوبة في المستقبل من خلال تزويد القوى العاملة بالمهارات والكفاءات اللازمة ، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء شراكات تعزز شروط العمل اللائق، وضمان مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء العاملات الوافدات.”

وتعهد المجتمعون على التزامهم بمواصلة التعاون ووضع إجراءات أكثر واقعية لتعزيز حوكمة تنقل تلك القوى في المنطقتين، على أن يعقد حوار كل سنتين لمتابعة أعمال الرئاسة.

وانعقد المؤتمر تحت عنوان “حوار الدوحة”، بمشاركة وزراء الدول لمناقشة تنقل اليد العاملة بين دول الخليج والدول الإفريقية ، بمشاركة 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية من ضمنها ليبيا والمغرب.

ويأتي “حوار الدوحة” في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الأفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الأفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.

وبحسب المنظمين يوفر المؤتمر بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال اليد العاملة من دول أفريقيا لبقية أنحاء الوطن العربي والدول الخليجية على وجه التحديد.