ليبيا تتصدر الدول المغاربية.. في مؤشر التنمية العالمي

أخبار ليبيا 24– إنفوغرافيك

كشف تقرير سنوي حديث للأمم المتحدة، عن تصدر ليبيا ترتيب الدول المغاربية في مؤشر التنمية البشرية لعام 2024/2023، في حين حلت موريتانيا في المرتبة الأخيرة بالمنطقة.

وفي وسط تدهور الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار، إلا أن المؤشر خلص إلى أن ليبيا على الطريق للتنمية الشاملة، والمقياس الأممي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ويعتبر المؤشر أن البشر وقدراتهم “يجب أن تشكل المعيار النهائي لتقييم تنمية أي بلد، وليس النمو الاقتصادي وحده” ولعل لهذا تصدرت ليبيا الدول المغاربية، نسبة للقدرات البشرية لأبناء الوطن العاملين بكد واجتهاد للنهوض بالبلاد.

تفاصيل حول مؤشر التنمية

ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار ثلاثة أبعاد في تصنيفه لـ192 دولة، وهي حياة طويلة وصحية، واكتساب المعرفة، والتمتع بمستوى معيشي لائق.

صنف التقرير ليبيا والجزائر وتونس ضمن خانة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”، في حين جاء المغرب في خانة الدول ذات “التنمية البشرية المتوسطة”، وموريتانيا في خانة الدول ذات “التنمية البشرية الضعيفة”.

وبناء على مؤشرات الصحة والتعليم والدخل والعمر، جاءت ليبيا في المرتبة 92 عالميا، وهي أفضل مرتبة مغاربية بمعدل 0.746 من أصل 1، وأمد الحياة في حدود 72.2 سنة ومتوسط سنوات الدراسة 7.8 ومتوسط الدخل الفردي بحدود 19.752 دولار.

وحلت الجزائر مباشرة بعد ليبيا في المرتبة 93 عالمياً والثانية مغاربياً، بمعدل 0.745، و77.1 سنة في أمد الحياة، وسبع سنوات كمتوسط سنوات الدراسة ومتوسط الدخل الفردي بحدود 10.978 دولارا.

وحصلت تونس على معدل 0.732، وأمد الحياة في حدود 74.3 سنة، وثماني سنوات كمتوسط أعوام الدراسة ومتوسط الدخل الفردي بحدود 10.297 دولار، وهي مؤشرات وضعت البلاد في المرتبة 101 عالمياً.

في حين جاءت المغرب في المرتبة الرابعة مغاربياً و120 عالمياً، بـ0.698 نقطة في مؤشر التنمية، وأمد حياة وصل إلى 75 سنة و6.1 سنة في متوسط سنوات الدراسة، و7.955 دولارا في متوسط الدخل الفردي.

وأتت موريتانيا في آخر قائمة الترتيب المغاربي وحلت في المرتبة 164 عالميا، مسجلة 0.540 نقطة في مؤشر التنمية و64.7 في أمد الحياة و4.8 في متوسط سنوات الدراسة، وبمتوسط دخل فردي وصل إلى 5.344 دولار.