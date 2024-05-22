قبل الانتخابات الأمريكية.. إيلون ماسك يعرض استضافة مناظرة بايدن وترامب

لم يتضح بعد إن كان رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، يمزح حينما أعلن أنه مستعد لتوفير مكان لاحتضان مناظرة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والرئيس السابق والمنافس الحالي دونالد ترامب.. لكنه كتب ذلك على موقعه “إكس”.

قال “ماسك” ذلك خلال ردود متبادلة بينه وبين المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور، الذي أعلن “ماسك” تأييده مسبقا.

في البداية تحدث الملياردير الأمريكي صاحب شركتيّ “سبيس إكس” و”تسلا”، مع “كينيدي”، مطالبًا إياه بأن يشارك في مناظرة “بايدن” و”ترامب”.

فرد “كينيدي” على “ماسك” بسؤال إن كان يستطيع استضافة تلك المناظرة، فأكد الملياردير الشهير أنه قادر على فعل ذلك.

ومن المنتظر أن يجري عقد مناظرتين بين “ترامب” و”بايدن”؛ الأولى في 27 يونيو المقبل، والثانية في 10 سبتمبر.

الانتخابات الأمريكية تشتعل

وفي البداية أكد “ترامب” استعداده لمواجهة بايدن في مناظرة، فرد الرئيس الأمريكي الحالي بالموافقة، وجرى الاتفاق على مناظرتين.

وبمجرد موافقة “بايدن”، طالب “ترامب” بإخضاعه لفحص مخدرات، كي يتأكد من صلاحيته للمناظرة ولتولي رئاسة أمريكا مجددا.

وتجدر الإشارة إلى أن “كينيدي”، الذي يؤيده “ماسك” كرئيس للولايات المتحدة وساكن جديد للبيت الأبيض، يعمل مذيعا ومحاميًا.

ورأى البعض أن حديث “ماسك” عن استضافة المناظرة مجرد سخرية متعمدة من المتناظرين “بايدن” و”ترامب”، وتأكيد على أن هذا المسار ليس الأفضل لمصلحة أمريكا ولمستقبل الأجيال الجديدة.

ويعد “ماسك” من أغنى رجال الأعمال في العالم، وتربطه شبكة علاقات قوية مع عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات.