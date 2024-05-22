غانيون في لقاء مع المجلس البلدي بنغازي

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ناقشت منسقة الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون، في بلدية بنغازي ملفي مشاريع الإعمار واللاجئين السودانيين، وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه البلدية لاسيما مع نزوح العديد من المواطنين المتأثرين من الفيضانات والسيول جراء عاصفة دانييل بدرنة.

حضر اللقاء كل من، الصقر عمران بوجواري رئيس المجلس التسييري للبلدية ، وناصر بالعيد الأوجلي وكيل ديوان البلدية ، و يوسف الزواوي مدير مكتب شؤون رئيس المجلس.

أبرز ماجاء في الاجتماع

وبحسب بيان نشرته صفحة البلدية على فيسبوك فأن اللقاء ناقش عددًا من الموضوعات، من بينها أعمال الإعمار الجاري تنفيذها داخل نطاق البلدية، والتحديات التي تواجه هذه الأعمال، واستعرض الاجتماع التقارير الصادرة عن البعثة الدولية فيما يتعلق بالمدن المتضررة جراء الفيضانات والسيول والنزوح الداخلي من المدن الأخرى إلى مدينة بنغازي طيلة السنوات الماضية.

وتناقش المجتمعون حول أزمة اللاجئين السودانيين والمقيمين حاليًا في مدينة بنغازي، والإجراءات والتدابير المتخذة من السلطات المحلية، والتطرق إلى سير العمل بمشروعي ترميم مقر قصر المنار والمبنى التاريخي للبلدية الممولين من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس المجلس التسييري أهمية المشاريع المنفذة من خلال صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، لافتًا إلى أن أعمال الصندوق لها نتائج إيجابية في مختلف المجالات الخدمية، مشيدًا بالبرامج والأعمال والمشاريع التي قامت بها البعثة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالشؤون الإنسانية والخدمية، وفقا لبيان المجلس.