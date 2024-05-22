شركة الجوف النفطية تستقبل رئيسها الجديد

أخبار ليبيا 24

شهد مقر شركة الجوف للتقنية النفطية صباح اليوم الأربعاء، مراسم تسليم وتسلم بين رئيس لجنة الإدارة السابق مجدي جبريل الدرسي، وخالد عمران الفرجاني رئيس لجنة الإدارة الجديد، وبحضور أعضاء من المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي كلمته شكر الدرسي، الجميع على ما قدموه من دعم ومساندة خلال فترة عمله، متمنياً للفرجاني التوفيق في مهامه الجديدة.

وبدوره ألقى الفرجاني كلمة أثنى فيها على جهود سلفه مجدي الدرسي، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، معرباً عن تطلعه لمواصلة مسيرة النجاح والإنجازات التي حققتها الشركة.

وحضر مراسم التسليم والتسلم وفد من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة منير عبد الجليل المغربي، وعضوية كل من محمد جمعة بولويفة، ونسرين عبد الرازق المنصوري، الذين أشرفوا على سير العملية، وضمان تسليمها بشكل سلس ووفقاً للقوانين الإدارية المعمول بها في اللوائح.

إعادة تشغل خط حقل شمال الحمادة

وفي سياق آخر، أعلنتْ المؤسسة الوطنية للنفط مطلع الأسبوع الجاري أن الفرق الفنية التابعة لشركة نفوسة للعمليات النفطية تمكنتْ من تشغيل خط النفط الرئيس لحقل شمال الحمادة، المغذّي والناقل للنفط من الحقل إلى ميناء مليتة عبر خط حقل الفيل.

وأوضحت أن شركة نفوسة بدأت فعليًا في ملء الخط تدريجياً بواقع 2000 برميل يوميًا، حتى الوصول إلى 25 ألف برميل يوميًا.

وبحسب بيانها قالت إن: “خط النفط الجديد يبلغ طوله 50 كم وقطر 12 بوصة وبسعة تصميمية تبلغ 70 ألف برميل يومياًّ، وهو مزوَّد بنظام الكشف عن التسريبات (Leak Detection System) ومد كبل الألياف البصرية على طول الخط لنقل المعلومات، كما جرى تجهيز نقطة الربط مع خط الفيل بمنظومة مراقبة بالكاميرات.