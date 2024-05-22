دومة يتابع ملاحظات البرلمان حول ميزانية حماد

ناقشَ مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مع أعضاء لجنة تضمين ملاحظات أعضاء البرلمان على الميزانية العامة المقدمة من الحكومة الليبية.

دومة وخلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة: زايد هدية ومسعود الأعور، وإدريس عمران، وبحضور نائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي، أطلع على الملاحظات المقدمة من مجلس النواب حول ميزانية الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، للعام الحاليّ.

إلى ذلك… بحث أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي، ملف الميزانية العامة الموحدة للدولة، وجاء اللقاء لاستكمال المناقشات السابقة حول الميزانية الموحدة للدولة وإتمامها.

ووفقا لبيان الحكومة فإن الاجتماع جمع كل من أعضاء اللجنة المشكّلة بخصوص إعادة هيكلة الميزانية العامة الموحدة للدولة، فتحي التومي وأحمد المرتضي وعوض العمامي.

وأقر مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 المقدم من الحكومة الليبية بقيمة 90 مليار دينار في حين لا تشمل باب التنمية. وعمل المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس لإدخال تعديلات وملاحظات النواب عليه قبل توقيعه وإحالته إلى الحكومة.

ونص قرار مجلس النواب على أن تنجز اللجنة مهامها المطلوبة في موعد أقصاه أسبوع، لإدراج قانون الموازنة والتصديق عليه من طرفه، ولكن المناقشات لا تزال مستمرة حول الميزانية إلى الآن.