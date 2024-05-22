بالقاسم حفتر يتفقد مشاريع الإعمار في درنة والصندوق يؤكد أنها تسير بـ “وتيرة سريعة”

أخبار ليبيا 24

تفقد بالقاسم خليفة حفتر المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا أعمال مشاريع الإعمار داخل أحياء مدينة درنة، وقال الصندوق إن الأعمال في جميع المناطق مستمرة بوتيرة سريعة.

جسور درنة

وزار بالقاسم حفتر مشاريع الجسور القائمة في المنطقة الممتدة من سوسة إلى مدينة درنة للوقوف على أعمال البناء المستمرة داخل جسر وادي “بومهبول”. وقال صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا إن نسبة الإنجاز في الجسر وصلت إلى 40‎%‎.

كما تفقد بالقاسم حفتر، جسر “وادي الأثرون”، والذي وصل إلى نسبة إنجاز 60% ليكمل جولته بعد ذلك إلى درنة وباقي المدن المتضررة من تداعيات “عاصفة دانيال” المميتة والمدمرة، التي ضربت المدينة في سبتمبر الماضي.

وكان المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا أجرى جولة تفقدية داخل مدينة البيضاء، حيث شملت هذه الجولة زيارة جامعة عمر المختار.

وفي أثناء الزيارة، أعلن بالقاسم حفتر البدء في صيانة المكتبة المركزية واستكمال مشروع صيانة كلية البيطرة والمكتبة الإلكترونية المتوقفة العمل فيهن منذ العام 2011.

وفي أثناء الجولة في البيضاء، تفقد بالقاسم حفتر الطرق الرئيسية للإعلان عن بدء أعمال رصف وتوسعة الرئيس من المدخل الغربي من جامعة عمر المختار إلى مفترق سيدي رافع.

كما أعلن عن إنشاء وتطوير الطريق الدائري الجنوبي من جامعة عمر المختار إلى جسر بوزهرة، وصيانة وتطوير طريق البيضاء الجنوبي الذي يعرف بطريق منطقة الغريقة.

وزار المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا جسر منطقة بوحوش للوقوف على أعمال البناء والصيانة والتطوير القائمة في محيطه.