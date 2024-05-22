تكالة يدعو الأردن لتطوير العلاقات الثنائية المشتركة

دعا محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والأردن؛ بما يخدم مصلحة البلدين.

تكالة وفي رسالة خطية وجّهها إلى الفايز أكد على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

بدوره شدّد الفايز على موقف الأردن الثابت بقيادة جلال الملك عبد الله الثاني تُجاه الشعب الليبي لدعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والاستقرار، داعيًا إلى تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل حول القضايا المختلفة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (رأي)

وفي سياقٍ ذي صلة.. أكدَ عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة؛ أن اللقاء الدي سيجمع رئيسي مجلسي النواب والدولة لم يُحدد موعده بعد.

العبيدي؛ وفي تصريحاتٍ لوكالة «أخبارليبيا24» توقع أن يتم تشكيل اللجنة الفنية لمراجعة القوانين الانتخابية بعد اللقاء المرتقب بين عقيلة وتكالة.

وقال العبيدي في تصريحاته لوكالتنا حول لقاء عقيلة وتكالة وتشكيل لجنة مراجعة القوانين: «ستُشكّل لجنة فنية من قبل مجلس الدولة؛ لمراجعة بعض المواد في القوانين الانتخابية الصادرة من قبل لجنة 6+6، التي كُلفت بصياغة القوانين، وفق وثيقة القاهرة.. وأكد أنّه لم يتم تشكيل لجنة بالخصوص حتى الآن، وسيجري تشكيلها بعد اللقاء المرّتقب بين الثنائي في القاهرة.