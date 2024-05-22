تكالة والسفير السعودي وشراكات اقتصادية مرتقبة

أخبار ليبيا 24

بحث محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى ليبيا أحمد الشهري، خلال لقائهما بمقر المجلس في طرابلس اليوم الأربعاء، علاقات التعاون المشترك بين ليبيا والسعودية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للأعلى فإن اللقاء جرى خلاله بحث علاقات التعاون المشترك بين ليبيا والمملكة السعودية من خلال التواصل المباشر، والدخول في شراكات اقتصادية تسهم في تطوير العلاقات الثنائية.

لقاءات عديدة للسفير السعودي

جاء اللقاء عقب زيارة اجتماع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع السفير السعودي، الذي ناقش أوجه التعاون، وعودة الخطوط السعودية لتنفيذ الرحلات الجوية من خلال عدد من المطارات الليبية، ومتابعة مذكرات التعاون المبرمة بين عدد من المؤسسات الليبية والسعودية.

وأكد الشهري للدبيبة خلال اللقاء “حرص المملكة على تفعيل العلاقات بين البلدين ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة”.

في حين تعمل وزارة وزير المواصلات بحكومة الدبيبة على عودة الخطوط السعودية بحسب بيان سالم الشهوبي “المناقشات قائمة مع الخطوط الجوية السعودية لاستئناف رحلاتها” من وإلى ليبيا.

ومن ضمن المباحثات الثنائية بين البلدين بحث محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة مع القائم بأعمال السفارة السعودية حمد الشهري إمكان تفعيل الشحن التجاري البحري بين موانئ الدولتين، وتناول الاجتماع آلية تنظيم الملتقى الاستثماري الليبي – السعودي والمعرض المصاحب للمنتجات السعودية في العاصمة طرابلس خلال العام الجاري، بمشاركة الغرف التجارية ومجلس أصحاب الأعمال في البلدين، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون بين لجنة المنتجات الحلال بالوزارة والمركز السعودي للمنتجات الحلال التابع لوزارة التجارة بالمملكة في تطبيق المواصفات والاشتراطات القياسية المعتمدة وتبادل المعلومات والبيانات حول مراكز الذبح الإسلامي على المستوى الإقليمي والدولي.