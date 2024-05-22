تراجع عائدات قناة السويس بــ65% خلال الربع الأول من 2024

كشفتْ هالة سعيد وزيرة التخطيط المصرية، أن عائدات قناة السويس تراجعتْ إلى 60-65% خلال الربع الأول من العام الحالي؛ متأثرةً بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

هالة سعيد، خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8%، مشيرةً إلى أنَ معدل النمو الاقتصادي تباطئ في الربع الثاني إلى 2.3% مقارنة بــ2.63% خلال الربع الأول.

إلى ذلك… حققت الصادرات المصرية السلعية خلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعًا قدره 10% على أساسِ سنوي، مسجلاً 12.9 مليار دولار، إذ صدّرت مصر مواد البناء بقيمة تناهز 3 مليارات دولار، في حين صدرت الصناعات الغذائية بــ2.1 مليار دولار، وجرى تصدير الإلكترونيات بــ1.7 ميلرا دولار، بحسب التخطيط التجارة.

تضخم اسعار المستهلكين

وفي وقتٍ سابق.. أكد الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% في بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد 22.1% من 14.7% كان قد سجلها في وقت سابق.

مستقبل الذهب

وفي الأثناء.. توقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن يصل الإنتاج لمنجم إيقات للذهب إلى 100 ألف أوقية سنويًا، الملا؛ أضاف خلال مؤتمر صحفي، أن بلادهُ تخطط لإطلاق مزايدة دولية للتنقيب عن المعادن في الربع الثالث من العام الحالي.