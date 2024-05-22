انتشال 7 صواريخ من مخلفات الحرب بين مدينتي غريان وجادو

أخبار ليبيا 24

انتشل فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية بالجبل الغربي عدد مخلفات الحرب بالطريق الرابط بين مدينة غريان ومدينة جادو.

جاء ذلك بعد عمليات المسح وتمشيط، إثر تلقي جهاز المباحث الجنائية بلاغا بالخصوص. وأفاد الجهاز، بأنه عُثر، يوم الثلاثاء، على 7 صواريخ نوع (107) بدون صمامات غير متفجرة، ورأس حربي، حيث جرى نقلها وفق المعايير المعتمدة تمهيدا للتخلص منها.

مزيد من مخلفات الحرب

وكان فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية بالجبل الغربي، إثر بلاغ من مركز شرطة الضوّه بوجود مخلفات حرب في دائرة عمل المركز، قد انتشل، يوم الاثنين، مخلفات حرب ملقاة على الطريق العام بالقرب من مسجد الضوّه في مدينة الأصابعة.

وفور وصول الفريق إلى المكان باشر في عمليات المسح والتمشيط، حيث وقاموا بتجميع مخلفات حرب متكونة من عدد 6 قذائف هاون بدون صمامات.

اتخذت الإجراءات اللازمة لنقلهم الى المكان المخصص إلى حين إتلافهم بالطرق الأمنة وفق المعايير المتبعة.

ليبيا تعج بمخلفات الحرب

وفي أحدث تقاريرها حول مخلفات الحرب في ليبيا، قالت الأمم المتحدة إن هناك عددًا كبيرًا من مخلفات الحرب غير المنفجرة في البلاد.

وأشارت إلى أن هذا الكم الهائل من المتفجرات خلفتها الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى الألغام الأرضية والعبوات الناسفة الناتجة عن المعارك مع تنظيم “داعش” والأخرى الناتجة عن الحروب المحلية الأخرى، ما يهدد حياة المدنيين.

وقامت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، في وقت سابق، بتيسير جلسات تدريبية موجهة لما يناهز 300 ألف طفل و125 ألف رجل و71 ألف امرأة في جميع أنحاء ليبيا للتوعية بمخاطر مخلفات الحرب.

وفي أحيان كثيرة لقي أشخاص مصرعهم أو أصيبوا بعاهات جسدية مستديمة جراء انفجار مخلفات حرب في المناطق التي يسكنون فيها أو يمرون منها.