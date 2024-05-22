الهجرة غير الشرعية في أفريقيا.. موسى فقي يدق ناقوس الخطر

بشأن الهجرة غير الشرعية التي تفتك بأبناء أفريقيا، عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، عن قلقه العميق حيال هذه الظاهرة المأساوية، حيث يتعرض الكثير من الشباب للموت عطشاً في الصحراء أو غرقاً في البحار.

وقال فقي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، : “نمد أيدينا إلى الشباب في أفريقيا، إلا أن انعدام الأمن والاستقرار في دول القارة وغياب الحوكمة وضعف التكامل الذي يخلق المزيد من الفرص، يساهم في تفاقم ظاهرة الهجرة”.

وطالب فقي الدول الأوروبية بالتعامل بإنسانية مع المهاجرين، مشيراً إلى ضرورة احترام حقوقهم ووقف المعاملة السيئة التي يواجهونها في دول العبور، خاصة في ليبيا وتونس. وأكد موسى فكي أن أفريقيا تواجه تحدياً حقيقياً بهذا الشأن، وعلينا أن نتحرك بسرعة وبإرادة سياسية قوية، حيث قال: “انتظار الآخرين لن يحل مشاكل أفريقيا”.

وفي إطار دعوته للحكومات الأفريقية، أكد فكي على أهمية تطبيق “الحوكمة والعدالة والمساواة بين أفراد الشعب” لتجنب حصول انقلابات، موضحاً أن مواجهة هذه الظاهرة والتغيرات غير الدستورية في القارة الأفريقية تأتي على رأس أولويات مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وكشف فقي أن هناك 6 دول علقت عضويتها في الاتحاد الأفريقي بسبب الانقلابات، مشيراً إلى أن بعضها “يحظى بالرضا الشعبي”، لكنه شدد: “لا نستطيع أن نقوم باستثناءات وعدم تطبيق القواعد نفسها على جميع الدول التي شهدت انقلابات، وإلا أوجدنا واقعاً خطيراً”. واعتبر أن الدعم الشعبي لهذه التغييرات غير الدستورية فرصة للحكومات الأفريقية لتطبيق الحوكمة والسعي لنيل رضا الشعوب.

وفيما يخص تعليق عضوية إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، قال فقي إن إلغاء التعليق يعتمد على احترام إسرائيل للقانون الدولي.

ولفت إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “بلا سلطة أو صلاحيات حقيقية”، داعياً الدول الأفريقية إلى منح السلطة والصلاحيات اللازمة لمفوض الاتحاد الأفريقي للدفاع عن القارة.

وأشار موسى فقي إلى ضرورة تنسيق الجهود والتحدث بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة، قائلاً: “لدينا العديد من الشراكات مع الصين وتركيا والعالم العربي، لكننا لسنا موحدين، وهناك دول تعمل بشكل فردي مع الدول الأخرى، وهذا أحد التحديات التي نواجهها”.

وحول خطر الإرهاب الذي تواجهه الدول الأفريقية، شدد فقي على أن القارة تحارب هذه الظاهرة منذ أكثر من عقد بتمويل ذاتي ودون دعم من مجلس الأمن الدولي، مضيفاً: “نحتاج إلى طريقة جديدة لتمويل حربنا ضد الإرهاب الذي لا حدود له، والذي يهدد بتحويل العديد من الدول الأفريقية إلى دول فاشلة”.

وفي الختام، تطرق موسى فقي إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في حل النزاع في السودان، مشيراً إلى تنظيم اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن في اليوم التالي للحرب، وإطلاق مبادرة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في شرق أفريقيا للتفاوض ووقف الحرب. وأكد أن التدخل الخارجي يعطل الأمور، وهو الحال نفسه في السودان والكونغو وروندا.