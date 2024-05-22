النفط يتراجع لليوم الثالث بسبب إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة

أخبار ليبيا 24

انخفضت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الأربعاء، متراجعة لليوم الثالث على التوالي وسط توقعات بتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية بسبب استمرار التضخم، ما قد يؤثر على الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت السوق أيضًا مع ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، إلى 82.01 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 81 سنتا، أو 1 بالمئة، إلى 77.85 دولار بحلول ظهر اليوم. وأغلق الخامان القياسيان منخفضين نحو واحد بالمئة، يوم الثلاثاء.

الطلب على النفط

وتشهد أسواق الخام المادية ضعفا، وفي علامة أخرى على انحسار المخاوف من ضيق الإمدادات السريعة، اقتربت علاوة عقد الشهر الأول لخام برنت على الشهر الثاني، المعروفة باسم التخلف، من أدنى مستوياتها منذ يناير.

وقال صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم عاد بالفعل إلى المسار الصحيح نحو هدفه البالغ 2٪ قبل خفض أسعار الفائدة.

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء النمو الاقتصادي والضغط على الطلب على النفط.

وينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبعد بيانات معهد البترول الأمريكي، أحدث أرقام مخزونات النفط الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الأربعاء.