المنظمة الدولية للهجرة تتمكن من إعادة 80 ألف مهاجر إلى بلدانهم

تمكنتْ المنظمة الدولية للهجرة من إعادة 80 ألف مهاجر طوعيًا إلى بلدهم الأم، على مدار 9 أعوام، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

المنظمة أكدتْ أنّ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية من ضحايا الاتجار بلغ 2733 ضحية و843 طفلا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم إلى جانب 5144 مهاجرًا من ذوي الاحتياجات الطبية، مشيرةً إلى مساعدتها لمهاجرين من جنسياتٍ مختلفة من أفريقيا وآسيا، كانوا يأملون العودة إلى بلدانهم الأصلية، بحسب المنظمة.

وأوضحت المنظمة أنّها تمكنتْ من إعادة 38 مهاجرًا تضرّروا من عاصفة دانيال في مدن درنة وشحات والبيضاء، مؤكدةً تلقيهم للرعاية الصحية والحماية اللازمة.

وبحسبِ منظمة الهجرة الدولية يضمن برنامج العودة الطوعية الذي تمكنت من خلاله من إعادة 80 ألف مهاجر منذ العام 2015، وموّل من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وإيطاليا؛ المساعدات الإنسانية اللازمة ويوفر حياة كريمة وآمنة ورحلة سريعة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

إلى ذلك.. تابع أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، مع فتحي التباوي وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية؛ التجهيزات التحضيرية عن قرب لعقد المؤتمر الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة، والمقرر أن تبدأ فعالياته أواخر الشهر الجاري.

واطلعَ حماد على سير عمل الوزارة وعلى مستجدات عمل اللجنة التحضيرية، و القائمة النهائية للوفود الرسمية والمنظمات المشاركة على مستوى القارتين الأفريقية والأوروبية، في المؤتمر الذي ستنطلق فعالياته في 25 من الشهر الجاري، بإشراف وتنظيم الحكومة الليبية، مُبدياً ترحيبه و دعمه الكامل لكافة التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر والمشاركين من خارج ليبيا