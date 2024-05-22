المركز الوطني للأرصاد: أجواء معتدلة تسود أغلب مناطق البلاد

توقعَ المركز الوطني للأرصاد الجوّية أن تسود حالة الاعتدال في درجات الحرارة، مناطق الشمال بينما تبقى مرتفعة نسبياً على مناطق الجنوب، في حين توقع أن تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق الغربية.

مناطق «رأس اجدير، سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، وقد يتخللها أمطار رعدية على بعض المناطق خاصة الجبلية، بينما ستكون الرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا من مساء الخميس مما قد تسبب في إثارة الأتربة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستتراوح على أغلب المناطق مابين (25–31)م.

مناطق «الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقع المركز أن تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما توقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (27-32)مْ.

أما مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

فمن المتوقع أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر قد يتخللها أمطار رعدية على الحمادة، وأن تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الخميس على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، على أن تتراوح درجات الحرارة مابين (36–42)مْ، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقع المركز أن تكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب، وأن تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وستتراوح درجات الحرارة مابين (41–44)مْ، وتسجل تراجع يوم الخميس على مناطق الواحات.