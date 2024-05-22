اللواء خالد حفتر يطلع على سير العمل في مشروع الدواجن والأبقار

أخبار ليبيا 24

في زيارة لمشروع مجمع الدواجن والأبقار في منطقة غوط السلطان، تابع اللواء ركن خالد حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية، الأعمال الجارية في المشروع والاطلاع على منجزاته، من تطوير الحواضن والحضائر للحيوانات وكذلك الاطلاع على كافة الأجهزة المتطورة التي وصلت للمشروع والتي تعمل على تطوير سرعة الإنتاج.

مباحثات حثيثة للواء خالد حفتر

وفي سياق آخر، اجتمع اللواء خالد حفتر مع جيرمي برنت، ‏القائم بالأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا،إذ تناقشا حول سبل تعزيز الأمن الوطني لاسيما الحدود الليبية البرية والبحرية، ومن جانبه أكد السفير الأمريكي أن بلاده تعمل على دعم ليبيا لتحقيق الاستقرار بالإضافة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ‎ليبيا؛ مما يضمن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وبحث اللواء ركن خالد حفتر سابقاً مطلع الشهر الجاري، مع المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وجهات النظر في العديد من القضايا المشتركة، ومن أهمها توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية بما يخدم ضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.

وفي مطلع العام الحالي افتتح اللواء خالد حفتر رفقة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ومدير إدارة السجون والشرطة العسكرية بالقيادة العامة اللواء نجيب البالط، مركز العلاج المائي بقسم العلاج الطبيعي بمركز بنغازي الطبي.

كما قاموا بزيارة تمركزات الشرطة العسكرية المكلفة بتأمين المستشفيات للاطلاع على سير عملها، حيث أكد اللواء حفتر على ضرورة التحلي بالضبط والربط العسكري العالي وتقديم كافة المساعدة اللازمة.