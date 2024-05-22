الكونغو: لدينا أدلة جديدة على تورط “أبل” في تهريب معادن مناطق الصراع

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قال محامون دوليون يمثلون حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء إن لديهم أدلة جديدة تم جمعها من المبلغين عن المخالفات، ما يعمق المخاوف من أن شركة أبل قد تحصل على المعادن من مناطق الصراع في شرق الكونغو.

وفي بيان، حث المحامون شركة أبل على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بسلسلة التوريد الخاصة بها في البلاد، وقالوا إنهم يقومون بتقييم الخيارات القانونية.

لقد دمرت أعمال العنف الكونغو منذ التسعينيات، وخاصة في الشرق المضطرب، حيث يتقاتل عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة، بعضها مدعوم من رواندا المجاورة، على الهوية الوطنية والعرق والموارد.

وأخطر محامو الكونغو الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في 22 أبريل بسلسلة من المخاوف بشأن سلسلة التوريد الخاصة بها.

وكتبوا أيضًا إلى الشركات التابعة لشركة أبل في فرنسا، مطالبين بإجابات في غضون ثلاثة أسابيع.

وتحقق شركة المحاماة “أمستردام آند بارتنرز إل إل بي” في مزاعم بأن المعادن التي تستخرجها عدة شركات وجماعات مسلحة في الكونغو يتم تهريبها عبر رواندا وأوغندا وبوروندي.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه بعد أربعة أسابيع، “ظل عملاق التكنولوجيا صامتا ولم يرد ولم يعترف حتى باستلام الأسئلة”.

وقال أحد المحامين، روبرت أمستردام، إن الشركة تلقت منذ ذلك الحين أدلة جديدة من المبلغين عن المخالفات.

وقال في البيان: “من المُلح أكثر من أي وقت مضى أن تقدم شركة أبل إجابات حقيقية على الأسئلة الخطيرة للغاية التي أثرناها”.

وقالت شركة أبل في الماضي، إنها لا تقوم بشراء أو شراء أو الحصول على المعادن الأولية بشكل مباشر، وأنها تقوم بمراجعة مورديها منذ عدة سنوات وتنشر النتائج التي تتوصل إليها.

وفي تقرير العام الماضي، قالت إن 100% من المصاهر ومصافي التكرير المحددة في سلسلة التوريد لجميع منتجات أبل المعمول بها والتي صُنّعت في عام 2023 قد شاركت في تدقيق مستقل للمعادن المتضاربة من طرف ثالث للقصدير والتنتالوم والتنغستن، المعروف باسم 3T.

وجاء في تقرير أبل: “لم نجد أساسًا معقولًا لاستنتاج أن أيًا من مصاهر أو مصافي 3TG التي تم تحديدها في سلسلة التوريد لدينا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 قامت بتمويل أو استفادة الجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو دولة مجاورة بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ومنذ الرسالة التي أصدرها محامو الكونغو في أبريل، اشتدت الاشتباكات في شرق الكونغو، إذ سيطر متمردو حركة 23 مارس المدعومين من رواندا على روبايا، وهي مدينة تعدين رئيسية للكولتان المستخدم في الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.