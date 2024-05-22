العريبي: الدرسي ليس لديه أي عداوة مع أي طرف سياسي أو أمني

أعرب عيسى العريبي، عضو مجلس النواب، عن تمنياته بعودة النائب إبراهيم الدرسي إلى أسرته وأهله، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية الداخلية للبحث عنه.

وقال العريبي في تصريحاته: “نتمنى عودة النائب إبراهيم الدرسي إلى أسرته وأهله، وقمنا بالاتصال بجميع الأجهزة الأمنية الداخلية، التي تعمل حاليًا على البحث عنه.”

وأكد العريبي أن مجلس النواب أصدر بيانًا يطالب فيه الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن مصير النائب الدرسي. وقال: “مجلس النواب أصدر بيانًا طالب فيه الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن مصير النائب الدرسي.”

وأشار العريبي إلى أنه لا توجد معلومات متوفرة حاليًا بشأن اختفاء الدرسي، موضحًا أن النائب عن بنغازي محبوب من مدينته، ولا يملك عداوات مع أحد. وأضاف: “لا معلومات متوفرة حاليًا بشأن اختفاء الدرسي، النائب عن بنغازي وهو محبوب من مدينته، ولا يملك عداوات مع أحد.”

وأوضح العريبي أن هناك تواصلًا مستمرًا مع البحث الجنائي والداخلية والأجهزة المختصة، والجميع يعمل بجدية للعثور على الدرسي. وقال: “هناك تواصل مستمر مع البحث الجنائي والداخلية والأجهزة المختصة، والجميع يعمل بجدية للعثور على الدرسي.”

وأضاف العريبي أن النواب اتخذوا موقفًا واضحًا، حيث أصدر 160 نائبًا بيانًا بعد المناقشات، ويتابعون ما يجري دون التشويش على عمل الأجهزة الأمنية المستنفرة. وأكد: “النواب اتخذوا موقفًا واضحًا، حيث أصدر 160 نائبًا بيانًا بعد المناقشات، ويتابعون ما يجري دون التشويش على عمل الأجهزة الأمنية المستنفرة.”

وبيّن العريبي أن الجميع مهتم بموضوع الدرسي، مؤكدًا أن جميع الأجهزة الأمنية والقيادات تعمل على البحث عنه بنشاط. وقال: “جميع الأجهزة من الداخلية والأمنية والقيادات الأمنية مهتمة بموضوع الدرسي وتبحث عنه بنشاط.”

وختم العريبي تصريحاته بأن الدرسي ليس لديه أي عداوة مع أي طرف سياسي أو أمني، مما يزيد من غموض اختفائه. وأوضح: “لا يوجد أي عداوة للدرسي مع أي طرف سياسي أو أمني، مما يزيد من غموض اختفائه.”