الشهوبي في مؤتمر مستقبل الطيران.. يبحث عودة الخطوط العالمية لليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث محمد الشهوبي وزير المواصلات بحكومة الوحدة منتهية الولاية، سبل توسيع عودة حركة الطيران إلى ليبيا، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتنفيذ برامج مشتركة خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الطيران، الذي يعقد في مدينة الرياض بالسعودية.

وتباحث الشهوبي، خلال عدة اجتماعات عقدها على هامش المؤتمر، تقديم الدعم الفني لمصلحة الطيران المدني، والشروع في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى الإسراع بمعالجة جميع متطلبات عودة حركة الطيران دون أي قيود، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك.

مباحثات موسعة لعودة عدد من الخطوط الإقليمية

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الطيران، الذي انطلق أمس الإثنين، في مدينة الرياض السعودية، بمشاركة واسعة من وزراء النقل ورؤساء مؤسسات الطيران المدني والمنظمات الدولية والشركات المعنية بشؤون الطيران المدني الدولي.

واتفق وزير المواصلات على توقيع عدد من مذكرات التفاهم، للشروع في تنفيذ البرامج والخطط المتفق بشأنها.

وبحسب البيان جرى عقد العديد من جلسات العمل مع الأطراف المشاركة في أعمال المؤتمر مع الشهوبي، شملت لقاء مع وزير المواصلات التونسي، ومدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والمدير العام للمكتب الإقليمي (للإيكاو) للمنظمة الشرق الأوسط، ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي وأمينها العام، إلى جانب لقاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، والمدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالنبي منار.

وتطرقت مباحثات الوزير مع الطيران المدني في قطر ومصر والأردن، إلى مناقشة ملف عودة الرحلات الجوية إلى ليبيا.