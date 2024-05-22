الدولار يرتفع أمام الدينار في السوقين الرسمية والموازية

سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات صباح الأربعاء ارتفاعًا طفيفًا في السوق الرسمية، مسجلاً 4.84 دينار مقابل 4.83 دينار سجله في تعاملات الثلاثاء.

بدوره ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية بشكل طفيف إلى 6.16 دينار مقابل 6.15 دينار الثلاثاء، بينما استقر سعر صرف اليورو أمام الدينار عند 5.25 دينار، وفقَ نشرة العملات الدورية لمصرف ليبيا المركزي.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية ارتفاعًا طفيفًا عند 6.94 دينار، في حين جرى تداول اليورو عند مستوى 7.40 دينار.

أسعار العملات العربية

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الدينار الليبي 1.29 دينار، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وجرى تداول الدينار التونسي أمام نظيره الليبي عند 1.55 دينار، أما الليرة التركية فقد استقرت عند 0.15 دينار دينار بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي.

ضوابط النقد الأجنبي

وفي سياقٍ ذي صلة… وجّه مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بشأن تنظيم عملية الحصول على النقد الأجنبي وذلك عبر إصدار «بطاقات إلكترونية» وشحنها لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين وذلك وفقَ الشروط التالية:

بيان مصرف ليبيا المركزي، اشترط أن تكون القيمة والحد الأقصى لشحن البطاقة هو 500 ألف دولار خلال السنة الواحدة، على أن تُستخدم فقط للشراء والسداد من خلال نقاط البيع للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، وغير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.

ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بإصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية.