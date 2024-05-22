الخارجية المصرية تطالب إسرائيل “توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات لغزة”

أخبار ليبيا 24

مصر تتهم إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني منذ أكثر من أسبوعين، وسط حالة إنسانية حرجة يعيشها أهالي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (الأونروا) “إن توزيع الطعام في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة معلق حالياً؛ بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن.

وطالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري الثلاثاء، إسرائيل بـ”توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضلاً عن ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني”.

مباحثات مصرية هولندية

وعبر اتصال هاتفي مع نظيرته الهولندية هانكه سلوت، أكد على “رفض مصر القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية”، كما شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، بحسب بيان للخارجية المصرية.

ووفقاً للبيان، فإن شكري أوضح الموقف الحالي بشأن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري، ما أدى لـ”الحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع”، وشدد على “ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها الإنسانية بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، وتوفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضلاً عن ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لتسلم وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع”.

ومن جانبها أكدت الوزيرة الهولندية على موقف بلادها الداعي إلى “الوقف الفوري لإطلاق النار بوصفه أولوية قصوى؛ بهدف زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع، وكذلك للإفراج عن الرهائن” بحسب مانقله البيان المصري.