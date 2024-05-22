إطلاق أول منصة لبنانية مالية لإنقاذ الاقتصاد المتعثر

أطلقَتْ الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية اللبنانية (AWT) أول منصة لبنانية مالية واجتماعية شاملة؛ بُغية مجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المُنهك.

المنصة التي حملت اسم (MATENSA) تسعى لتسهيل طريقة إدارة الأموال وتقنين المصروفات سواء للأفراد أو للمؤسسات المختلفة، كما تعمل على تحقيق التواصل السلس بين العملاء والشركات التي يتعاملون معها ماليًا مثل المصارف وشركات الاتصال وغيرها.

منصة مالية شاملة

الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية اللبنانية (AWT)، أوضحتْ أن المنصة هي: ” منصة مالية اجتماعية شاملة الخدمات وهي حائزة على ترخيص أيزو 27001 وترخيص مصرف لبنان كمحفظة إلكترونية” حسب قولها.

أزمة اقتصادية خانقة

وتواصل الأزمة الاقتصادية اللبنانية التفاقم في ظل حالة الانسداد السياسي، فبحسب صندوق النقد الدولي فإن أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة، ومقاومة الإصلاحات من أصحاب مصالح.

وأضاف الصندوق الدولي في بياناتٍ حديثة، أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي كلف المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020، فيما جاءت إجراءات الإصلاح في البلاد دون ما تم النصح به ودون التوقعات، متوقعًا أن يصل الدين العام اللبناني إلى 550 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وفقًا لصندوق النقد الدولي.