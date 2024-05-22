إحصائيات استهلاك الكحول في ليبيا..قمة الامتناع والأرقام الملفتة

ليبيا، بلد يشتهر بتاريخه العريق وثقافته الفريدة، يظهر فيه استهلاك الكحول بنسبة قليلة جدًا بالمقارنة مع بقية دول العالم. ففي تقرير حديث صادر عن موقع “Insider Monkey“، تبوأت ليبيا المرتبة الأولى كأقل الدول استهلاكًا للكحول بنسبة 99.5٪ من السكان غير الكحوليين.

وترجع هذه النسبة العالية من عدم استهلاك الكحول في ليبيا إلى عدة عوامل، منها الثقافة والدين والتقاليد. يسود في ليبيا الإسلام، والذي يُحرم شرب الكحول بموجب تعاليمه الدينية. كما تُعتبر قيم الأسرة والمجتمع الليبي التقاليدية أيضًا عاملاً رئيسيًا في الامتناع عن تناول الكحول.

وفيما يتعلق بالإحصائيات، فإن تقرير تطبيق القانون المالي لسنة 2021 في ليبيا أظهر أن البلاد لا تتجاوز 0.5٪ من سكانها الذين يستهلكون الكحول. هذا يشير إلى انخفاض كبير في مستويات استهلاك الكحول مقارنة بالمعدل العالمي.

وعلى الرغم من توفر الكحول في البلاد وتوجد بعض المحلات التي تبيعه، إلا أن هذا النوع من الأنشطة ينظر إليه بعين الاستنكاف والاستهجان من قبل الكثير من المواطنين، ويعتبر مخالفًا للقوانين والتقاليد.

يشير تقرير الصحة العالمية إلى أن نسبة استهلاك الكحول في ليبيا من بين الأدنى على مستوى العالم، وهو ما يعكس الثقافة والقيم المجتمعية القوية التي تشجع على الامتناع عن تناول الكحول في هذا البلد العربي الشمالي.