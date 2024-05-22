بليحق: لجنة الداخلية تجتمع بـ “أبوزريبة” وتطلب سرعة معرفة مصير النائب “إبراهيم الدرسي”

أخبار ليبيا 24

اجتمع، اليوم الأربعاء، عزالدين قويرب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة مع اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية والفريق أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي واللواء أحمد الشامخ مدير مديرية أمن بنغازي، وجرى خلال الاجتماع تناول آخر مستجدات التحقيق بشأن اختفاء النائب إبراهيم الدرسي.

وقال عبدالله بليحق، في تصريح، إن الاجتماع تناول الاجتماع الأوضاع الأمنية في جميع المدن والمناطق الليبية.

وأضاف بليحق، أن أعضاء مجلس النواب حثوا وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية على تكثيف الجهود للوصول إلى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وإظهار نتائج التحقيق في أسرع وقت.

وكان المشير خليفة حفتر قد طالب، يوم الاثنين، الداخلية والأمن الداخلي بتكثيف العمل والجهود للوصول إلى الجناة، والتأكد من سلامة النائب إبراهيم الدرسي وإرجاعه لأهله سالماً بصورة عاجلة.

اختفاء إبراهيم الدرسي

والنائب إبراهيم الدرسي انقطع الاتصال به منذ مساء يوم الخميس الماضي. ويوم السبت قالت وزارة الداخلية إنها باشرت إجراء التحقيقات لمعرفة مصير النائب، نافية، في بيان، الأنباء حول مقتله.

وقال بيان لمكتب الإعلام الأمني بالوزارة فجر اليوم السبت، إن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغا بشأن اختفاء النائب “إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل”.

وأضافت، أنه جرى “تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي”.

وفي البيان نفى مكتب الإعلام الأمني بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتل النائب، مؤكّدًا أنها غير صحيحة تماما.