أسعار النفط تتراجع متأثرة بارتفع مخزونات الخام الأمريكية

تُواصل أسعار النفط تكبد المزيد من الخسائر، متأثرةً بارتفاع مخزونات الخام الأميركية، وضبابية الطلب على الخام.

وسجلتْ أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا للجلسة الثالثة على التوالي، إذ جرى تداول خام برنت خلال جلسة تعاملات الأربعاء، بـ82 دولاراً و 32 سنتًر للبرميل، في حين انخفضَ الخام الأمريكي عند مستويات 78 دولاراً و 10 سنتات للبرميل، وفقَ وكالة رويترز للأنباء.

بدوره أكد معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الخام إلى 2.5 مليون برميل مع حلول نهاية الأسبوع الماضي.

أوبك تُبقي على توقعاتها بشأن الطلب على الخام

أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.

وفي جلسة تداول الثلاثاء، جرى تداول خام برنت في حدود 83 دولارا للبرميل، مسجلاً 83.25 دولارًا للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي 79 دولارًا للبرميل.