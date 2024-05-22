أحميد: دعم واشنطن لليبيا.. أقوال بلا أفعال

قال إدريس أحميد، المحلل السياسي، إن تصريحات ستيفاني خوري، الممثلة الأمريكية الخاصة بشأن ليبيا، تعتبر متوقعة ولا تختلف عن النمطية المعتادة في السياق الدولي. ورغم هذا التوقع الطبيعي، أشار أحميد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن الظروف الراهنة قد لا تكون مواتية لتحقيق تلك الوعود، مما يثير شكوكاً بشأن قدرة الولايات المتحدة على الإسهام الفعّال في حل الأزمة الليبية.

ومع تصاعد الاهتمام بالأزمة الليبية، أطلق أحميد تساؤلات حول فعالية الخبرة السابقة للولايات المتحدة في التعامل مع الأزمات الدولية، وهل يمكن أن تكون هناك رغبة حقيقية من الجانب الأمريكي في إيجاد حل دائم للأزمة في ظل فشل الأطراف الليبية في تحقيق التوافق.

بالإضافة إلى ذلك، ألمح أحميد إلى أن تأثير تصريحات خوري ينبع من موقعها كممثلة للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الوضع الليبي يظل محيراً وغير واضح في ظل التدخلات الدولية والتحديات المعقدة التي تواجه البلاد.

وفيما يتعلق بجدية تصريحات خوري، أشار أحميد إلى أن القيمة الحقيقية لهذه التصريحات يجب أن تُقاس بالأفعال وليس بالكلمات، وأنه قد يكون من الممكن أن تكون خطوات ملموسة تجاه تحقيق الحل الشامل للأزمة الليبية هي الخطوة التالية للممثلة الأمريكية.

ومع تفاقم صعوبات الانتخابات في الوقت الحالي بسبب الخلافات الدولية وانعدام الرغبة الليبية في الوصول إلى توافق، تسلط التساؤلات على إمكانية تحقيق حلاً دائمًا للأزمة الليبية، وإن كان الحل المتوقع قد يكون مؤقتًا كما حدث في المؤتمرات السابقة.

وفي ظل هذا السياق، لفت أحميد إلى أن الأطراف السياسية الحالية في ليبيا تبدو مهتمة بمصالحها الشخصية أكثر من السعي نحو حل دائم للأزمة، مما يعقد فرص التوصل إلى توافق شامل.

ومع تراجع دور الشارع الليبي عن المشهد السياسي نتيجة للهموم اليومية والتحديات الاقتصادية والفساد، فإن الحل النهائي للأزمة الليبية يبدو أنه سيكون مرهونًا بالقدرة على التوافق الداخلي وتلبية احتياجات الشعب الليبي.

وفي ختام تحليله، أكد أحميد أن الولايات المتحدة قد لا تسعى بشكل فعّال إلى حل دائم في ليبيا في ظل الصراعات الدولية المستمرة، مستشهدًا بالحلول المؤقتة التي لم تحقق الاستقرار المطلوب في الماضي.

وأخيرًا، شدد على أن هناك نقصًا في الثقة بين الليبيين والولايات المتحدة والأمم المتحدة في القدرة على إيجاد حلول فعالة للأزمة الليبية، وتحذيرًا من استمرار الأمور على ما هي عليه في المستقبل القريب.