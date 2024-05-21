وزارتا الصناعة الليبية والإيطالية توقعان اتفاقية في مجالي الصناعة والتجارة

وقعت وزارتا الصناعة والمعادن الليبية والإيطالية، اتفاقيةً تهدف لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية في مجال الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.

وبحسبِ وكالة آكي الإيطالية وقعَ الاتفاقية عن وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة منتهية الولاية أحمد أبوهيسة، ووزير الشركات والصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو؛ وتهدف الاتفاقية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتحول نحو الطاقات المتجدّدة والاهتمام بالبيئة.

وبحسب نص الاتفاقية الذي تحصّلت وكالة اخبار ليبيا 24 على نسخةٍ منه:

-الأخذ في الاعتبار التعاون المشترك بين إيطاليا وليبيا لتشجيع عمليات نزع الكربون، وذلك من خلال استخدام الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

-نظراً للأهمية المتزايدة للمواد الخام، وللمواد الخام الحرجة، والأتربة النادرة وتطوير سلسلة القيمة المتعلقة بالهيدروجين لأغراض التحول المزدوج الأخضر والرقمي، الذي تشارك فيه إيطاليا وليبيا؛ سنأخذ في الاعتبار المقدرات المعدنية والتجارية للمواد الخام والمواد الخام الحرجة والأتربة النادرة، التي تتمتع بها ليبيا.

-إيلاء الأهمية لمعاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين إيطاليا وليبيا الموقعة في بنغازي في 30 أغسطس 2008

-العمل على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتجارة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال البحث والابتكار المطبق على الصناعة اليدوية وتدريب مهارات جديدة.

-تعزيز مبادرات التعاون الاقتصادي والصناعي، لتسهيل الاستثمارات المباشرة والمبادرات المشتركة بين شركات بلدينا، حتى من خلال منتديات الأعمال والندوات وورش العمل