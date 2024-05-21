نفقات “المجالس الأربعة” في ليبيا في إبريل 2024

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بلغ إجمالي نفقات “المجالس الأربعة” في ليبيا في أبريل الماضي نحو 584.3 مليون دينار ليبي، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي حول الإيراد والانفاق للشهر الماضي.

بيانات المصرف المركزي، أوضحت أن نفقات مجلس النواب بلغت 314 مليون دينار على البند الأول (المرتبات)، فيما بلغت النفقات التسييرية للمجلس 38.9 مليون دينار، بإجمالي 352.9 مليون دينار في شهر أبريل الماضي.

وعرضت بيانات المصرف المركزي نفقات المجلس الأعلى للدولة، إذ أظهرت أن المجلس أنفق 14.9 مليون دينار ليبي، من بينها 13.3 مليون دينار على المرتبات و1.7 مليون دينار على نفقاته التسييرية.

أما نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له، فقد بلغت في مجملها 169.2 مليون دينار، منها 152.3 مليون دينار على البند الأول (المرتبات) و16.8 مليون دينار نفقات تسييرية.

هذا وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي حول الإيراد والإنفاق أن مجلس الوزراء في حكومة الوحدة والجهات التابعة له، أنفق نحو 584.3 مليون دينار ليبي، منها 438.9 مليون دينار على البند الأول (المرتبات) و145.4 مليون دينار على النفقات التسييرية.

الإنفاق العام في ليبيا

يأتي ذلك بينما قال المصرف المركزي، إن حجم الإنفاق العام بلغ في إبريل 2024 نحو 26 مليار دينار.

وتركّز معظم الإنفاق في البند الأول (المرتبات) إذ بلغت تجاوزت قيمة النفقات الـ 20 مليار دينار ليبي، فيما بلغ حجم الإنفاق على النفقات التسييرية نحو 1.1 مليار دينار.