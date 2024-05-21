مشاريع ضخمة في بنغازي الكبرى.. في إطار “التنمية والإعمار”

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية بنغازي عن حزمة من المشاريع الضخمة في إطار استراتيجية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لتطوير الخدمات العامة والمرافق بأنواعها في مدينة بنغازي الكبرى، وفق الخطة التوسع الأفقي المعتمدة.

ومن بين أبرز المشاريع استكمال مشروع الإسكان العام وتطوير مطار بنينا الدولي بشكل متوازٍ مع مطار “تيكا” الذي يجري العمل لتنفيذه بوتيرة متصاعدة واستكمال ميناء المنطقة الحرة بالمريسة، الذي يُعتبر من أضخم مشاريع لكونه سيكون أكبر ميناء في ليبيا.

وتعكس هذه الخطوة من جديد رغبة صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، تحت إشراف القيادة العامة للجيش والحكومة الليبية المعينة من البرلمان، في المضي قدمًا نحو إعمار المدينة وجميع المدن والمناطق.

وجاء الإعلان عن هذه المشاريع بعد إجراء بلقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا رفقة حاتم العريبي رئيس لجنة الاستقرار والإعمار زيارة، الاثنين، لمقر بلدية بنغازي.

وجرى خلال الزيارة استعراض خطة الصندوق للمرحلة الثانية من مشروعات تطوير مدينة بنغازي الكبرى من توسعة خدمات البنية التحتية وشبكات الإنارة والحدائق العامة ومواقف السيارات.

وقالت البلدية، إن مدير الصندوق أعطى الإذن لتطوير خدمات الطريق الدائري الثالث والرابع والخامس، لتشمل الدوران الأمن والمسارات الفرعية والخدمية وطرق النقل الثقيل والحدائق الداخلية، وغيرها من خدمات التوسعة المُستهدف تنفيذها في الأيام المقبلة.

إسكان بنغازي

وأضافت، أنّه جرى الإعلان الرسمي عن بدء استكمال مشروع الإسكان العام الذي من ضمنه ما يُعرف بـ “لعمارات الصينية ” لحل مشكلة الإسكان في بنغازي الكبرى.

كما جرى الإعلان عن فتح طريق امتداد شارع الوحدة العربية – الموازي لطريق المطار؛ وبداية تنفيذ مشروع حل المختنقات المرورية انطلاقا من “حي زمزم” ووصولاً إلى جزيرة سيدي يونس وما حولها من مسارات.

إضافة إلى ذلك قالت البلدية إنّه تمّ اعتماد خطة تحسين مداخل ومسارات مدخل بنغازي الشرقي (الكويفية بنينا – الكويفية – جزيرة الطيارة) ومدخلها الغربي من بوابة القوارشة، حتى كوبري الجامعة.

وذكرت البلدية، أنّه جرى الإعلان عن إطلاق مشروع تطوير مطار بنينا الدولي بشكل متوازٍ مع مطار تيكا وإطلاق مشروع استكمال “ميناء المنطقة الحرة بالمريسة.