مردة: الأوضاع في ليبيا ليست مثالية لإجراء الانتخابات

تشهد ليبيا منذ سنوات حالة من الاضطراب السياسي والأمني، حيث تعاني البلاد من انقسامات حادة بين مختلف الفصائل السياسية والعسكرية. ومنذ 2011، انقسمت ليبيا إلى حكومتين متنافستين، ما تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة وإضعاف قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي.

في هذا السياق، تحاول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنظيم انتخابات جديدة بهدف تجديد الشرعية السياسية وإعادة الاستقرار إلى البلاد. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الأمنية الهشة والانقسام المؤسسي المستمر. كما أن الخلافات بين الأطراف الليبية حول القوانين الانتخابية تشكل عقبة رئيسية أمام إجراء الانتخابات، حيث لم يتم الاتفاق بعد على الإطار القانوني اللازم لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

أبو بكر مردة، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أوضح أن المفوضية تواصل عملها في تنظيم الإجراءات الفنية المتعلقة بمنظومات سجل الناخبين، وذلك رغم تجاوز عدد البلديات المستهدفة المائة بلدية. ورغم هذه الجهود، أكد مردة أن الأوضاع في ليبيا ليست مثالية لإجراء انتخابات، مشيرًا إلى أن الانقسام المؤسسي وتلكؤ بعض الشركاء في التعاون مع المفوضية يشكلان تحديات كبيرة.

مردة: التوافق السياسي ضروري للخروج من الانسداد الحالي

من ناحية أخرى، أشار مردة إلى الجمود الحالي في المشهد السياسي الليبي، حيث لا توجد مستجدات حول القوانين الانتخابية بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية. وأكد أن تحقيق أي تقدم في هذا الملف يتطلب توافق القوى السياسية على صيغة تخرج البلاد من الانسداد السياسي، وتلزم جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات والالتزام بمخرجاتها.

انعكاسات الانسداد السياسي في ليبيا

في الأشهر الماضية، تعاني ليبيا من انسداد سياسي واضح نتيجة عدم التوافق على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية. هذا الانسداد تفاقم بسبب فشل مبادرة المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي، التي كانت تهدف إلى جمع الأطراف الخماسية الرئيسية في حوار برعاية الأمم المتحدة في تونس، ما أدى إلى تعقيد الوضع أكثر وأدى إلى استمرار الجمود السياسي.

ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تواجه ليبيا تحديات كبيرة في تنظيم الانتخابات وتأمين بيئة مستقرة تسمح بإجرائها. تحتاج البلاد إلى توافق داخلي ودعم دولي لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. وإلى أن يتم تحقيق ذلك، ستبقى الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا عرضة للمزيد من التدهور والتعقيد.