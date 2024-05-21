محمد صلاح يلمح لبقائه في ليفربول الموسم المقبل

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قدّم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، في وقت متأخر من مساء الاثنين، تلميحًا لبقائه مع فريقه ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد رحيل المدرب يورغن كلوب.

ومع خروج كلوب بعد ما يقرب من تسع سنوات على رأس الفريق وتأكيد مدرب فينورد آرني سلوت رسميًا كخليفة له، زادت الشكوك بشأن مستقبل صلاح في ليفربول، مع انتهاء عقده في يونيو 2025.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبدا هداف ليفربول هذا الموسم خارج المستوى إلى حد ما، خاصة في نهاية الموسم عندما تعثرت مهمتهم في اللقب.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد الإعلان عن تعيين سلوت مدربًا جديدًا لليفربول، أوضح صلاح طموحات فريقه للموسم المقبل وأرسل رسالة فراق لكلوب.

هذا ما كتبه محمد صلاح

وأضاف: “نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل”. وكتب صلاح في منشور له على X: “جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة”.

وعلق محمد صلاح على صورة له مع مدرب ليفربول السابق قائلا: “لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية.. أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل، وآمل أن نلتقي مرة أخرى”.

وتلقى ليفربول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لجناحه النجم من فريق الاتحاد السعودي، لكنه اختار رفضه لصالح الاحتفاظ بصلاح.