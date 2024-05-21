أطلقتْ محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مخططًا استثماريًا لإنشاء مصفاة لإنتاج الوقود الحيوي، بالتعاون مع شركة غوشتاف لصناعة إضافات الوقود الحيوي.

وبحسب محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار فإن المشروع يعمل على استخلاص الوقود بخلط زيت شجرة الجاتروفا مع المشتقات النفطية، إذ يهدف المشروع إلى رفع القيمة الاقتصادية والقدرة التنافسية للنفط الليبي في الأسواق العالمية.

المحفظة أكدتْ أن المشروع يسهم في توطين التكنولوجيا الأحدث في مجال صناعة الوقود الحيوي، ويؤهل ليبيا للحصول على دعم من الصناديق البيئية، وصناديق الطاقة الخضراء، والبنك الدولي للكربون، عدا عن توفيره 25% من قيمة الدعم المالي للمحروقات في ليبيا.

أعلنت محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار خضوع شركاتها كافة إلى تقييم شامل؛ يرمي إلى تقديم التحليل المالي الشامل ومراعاة شروط تطبيق الحوكمة.

المحفظة أوضحتْ في منشورٍ عبر منصة فيسبوك “التقييم يقتصر على الأخذ بالوضع الظاهري، بل يستند إلى إجراء فحص مُعمق؛ يشمل تحليلاً مُتقنًا للبيانات المالية، وتدقيق في كيفية إدارة مختلف العمليات، وكذلك التحقق من مدى الالتزام بالإطار القانوني ومعايير الحوكمة، مع النظر إلى أحوال الموارد البشرية، والإلمام بظواهر ومتغيرات البيئة الحاضنة لكل شركة” بحسب المنشور.

وأكدت المحفظة أنّ التقييم يهدف إلى: ” الوقوف على نقاط القوة والضعف، عبر قراءة موضوعية للمخاطر والمعوقات وفرص التحسين، وهي القراءة التي شكلت ركيزة أساسية من الركائز التي ارتكزت عليها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في وضع خارطة طريق مُستحدثة لنشاطها الاستثماري، تحرره من قيود الماضي، وتمضي به نحو المسار الطامح إلى الاستدامة” بحسب نص البيان.