حومة: نشيد بجهود وزارة الصحة في تطوير النظام الصحي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أشاد إحميد حومة وزير الدفاع بالحكومة الليبية بجهود وزارة الصحة في وضع استراتيجية لتنظيم وتعزيز الرعاية الصحية وتطوير النظام الصحي في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة نيابة عن أسامة حمّاد رئيس الحكومة في افتتاح فعاليات المعرض الطبي “مينا ميديكال إكسبو” في بنغازي.

وافتتح عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية، فعاليات المعرض الطبي “مينا ميديكال إكسبو” والمقام بأرض المعارض بمنطقة الهواري، بتنظيم من شركة نور ليبيا بالتعاون مع الوزارة.

وشهد المعرض حضور عدد من وزراء الحكومة الليبية، ومديري المستشفيات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي، إضافة لمشاركة واسعة من عدد كبير من شركات الأدوية والمعدات الطبية المحلية والعالمية.

تطوير الصحة في ليبيا

وعقب الكلمات الترحيبية أجرى وزير الصحة رفقة الوزراء والضيوف جولة داخل أروقة المعرض، اطلعوا خلالها على العروض المقدمة من شركات الأدوية المحلية والعربية والأجنبية المشاركة. وأكّد وزير الصحة بالحكومة الليبية على تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي.

وتضمنت الفعاليات عرضا لفيلم وثائقي يعرض مشاريع وزارة الصحة بالحكومة الليبية في جميع مدن ومناطق البلاد.

وتخلل الاحتفال تكريم الرعاة لهذا المعرض المتمثلين في وزارة الصحة وشركة أصيل القابضة ومستشفى فينيسيا ومختبر الأكيد والشركة الاستشارية للنفايات الطبية.

ويجمع المعرض الطبي “مينا ميديكال إكسبو” أكبر الشركات والوكلاء المتخصصين في توريد المعدات والمستلزمات الطبية.

كما يجمع مقدمي الخدمات الطبية من مستشفيات ومختبرات وشركات التأمين والجامعات والمراكز التعليمية الطبية. ويصاحب المعرض مؤتمر طبي وورش عمل على مدى 4 أيام.