كرموس: توسيع الحوار يخالف الاتفاق السياسي ويعيق التوافق

أكد عادل كرموس، عضو مجلس الدولة، أن البلاد اكتسبت خبرة واسعة في التعامل مع مبعوثي الأمم المتحدة، مشيراً إلى تراكم هذه الخبرة من خلال التعامل مع عدد كبير من المبعوثين الأمميين على مر السنين، معتبرا أن ليبيا أصبحت قادرة نوعاً ما على تقييم أداء هؤلاء المبعوثين بشكل أفضل مع مرور الوقت.

وفيما يتعلق بقدرة ستيفاني خوري، نائبة رئيسة البعثة الأممية، على قيادة المرحلة المقبلة، أوضح كرموس في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن أي مبعوث أمريكي سيكون أقوى مما لو كان من دول أوروبا أو العالم الثالث، لافتا إلى أن التدخلات في الملف الليبي من قبل الدول الكبرى واضحة وجلية، وغالباً ما يعتمد اختيار المبعوث على توافق هذه الدول، مما يحول دون اختيار مبعوث ذي شخصية قوية من بلد قوي.

وأشار كرموس إلى أن خوري لا يمكنها تكرار الآلية التي تم بها تشكيل لجنة الحوار السابقة، نظراً لأنها ستتعرض لنفس الضغوط التي حالت دون الوصول إلى توافق بين الأطراف الليبية في السابق. وأضاف أنه لا يستطيع تحديد الخطوات التي قد تتخذها خوري لدعم توافق المجلسين، معرباً عن أمله في أن تنجح في تحقيق ذلك. ومع ذلك، أكد كرموس أن العوائق التي أجبرت المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، على عدم اعتماد الحل من المجلسين، ستواجه خوري أيضاً. وأوضح أن هذه العوائق تتعلق بتوسيع الحوار ومنح المشاركة لعدد أكبر من الليبيين، على الرغم من أن هذا يخالف الاتفاق السياسي الذي يمنح هذا الحق للمجلسين فقط.

تأتي تصريحات كرموس في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، التي بدأت منذ 2011. منذ ذلك الحين، تعاني ليبيا من انقسامات سياسية وصراعات داخلية مستمرة.

ومنذ عام 2011، عيّنت الأمم المتحدة عدة مبعوثين إلى ليبيا لمحاولة التوسط في النزاع وتعزيز عملية السلام، ولكن معظمهم واجهوا تحديات كبيرة بسبب التدخلات الدولية وتعدد الفصائل الليبية.

وقد بذلت البعثة الأممية في ليبيا جهوداً كبيرة لتشكيل لجان حوار وجمع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات، لكنها لم تحقق نجاحات دائمة حتى الآن.

وتعتبر تصريحات كرموس جزءاً من تقييم أوسع لفاعلية جهود الأمم المتحدة في ليبيا، وتعكس توقعات الليبيين حيال الدور الذي يمكن أن تلعبه الشخصيات الدولية في حل أزمتهم. مع تعيين ستيفاني خوري في منصب نائبة رئيسة البعثة، ويتطلع الليبيون لمعرفة ما إذا كانت ستتمكن من تجاوز التحديات السابقة ودفع العملية السياسية نحو تحقيق الاستقرار في البلاد.