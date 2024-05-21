ستيفاني خوري في كلمة موجهة لليبيين معلنة عن “مهامها” الأممية

أخبار ليبيا 24

وجّهت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني خوري رسالة إلى الليبيين، حددت خلالها طبيعة مهامها، وذلك في أول كلمة لها منذ توليها منصبها خلفًا للمبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي.

وأعربت خوري عن سعادتها للعودة من جديد للعمل في ليبيا ومساعدة الليبين؛ لحل الأزمة السياسية وقالت: “يشرفني أن أعود إلى ليبيا مرة أخرى، لمساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والديمقراطية”.

وأكدت أن ليبيا، بنسيجها الثقافي الغني والمتنوع، لها مكانة خاصة، وتلك المكانة “ستكون حافزًا لي للقيام بالمهمة التي ينتظرها الليبيون من الأمم المتحدة”.

خوري تأكد على التزام البعثة بعملها

وأكدت في خطابها أن البعثة ملتزمة بأداء دورها المناط بها في ليبيا “تبقى بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات، متابعًا: “كما أننا ملتزمون بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية”.

وأوضحت أن “البعثة سوف تواصل دعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

ودعت خوري الليبين لمساندة جهود البعثة للوصول لحل للأزمة السياسية التي طال أمدها “لقد عانى الشعب الليبي بما يكفي من غياب الاستقرار والتنمية، واليوم يواجه ظروفًا معيشية صعبة”، وأكدت “حان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة”، داعية الليبيين إلى العمل معًا ومع البعثة “من أجل وحدة وسيادة واستقرار وازدهار ليبيا”.