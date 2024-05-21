دراسة أمريكية تثبت خطورة شرب الكافيين بكميات عند المراهقين

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دراسة أمريكية جديدة تنبه حول الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يؤثر على مزاج المراهقين ونومهم وأدائهم الدراسي.

وأوضح الباحثون بمستشفى (سي إس موت) للأطفال التابع لجامعة ميشيغان الأميركية، أن زيادة استهلاك الكافيين يمكن أن تحول المراهقين إلى مدمنين بمرور الوقت.

ويعمل الكافيين على تحفيز الدماغ والجهاز العصبي، مما يزيد من اليقظة والتركيز والطاقة، إلا أن زيادة استهلاكه لدى المراهقين تؤدي لآثار سلبية مثل اضطراب المزاج، وصعوبة النوم، وضعف الأداء المدرسي، والصداع، واضطراب المعدة، وخفقان القلب إلى جانب عنصر الإدمان على شرب القهوة وماتسببه من مخاطر على المدى البعيد لاسيما عند شربها في عمر صغير.

تفصيل عن الدراسة ونتائجها

وأجرى الباحثون استطلاعاً على المستوى المحلي؛ لرصد مدى انتشار الكافيين بين المراهقين، حيث سألوا 1095 من آباء المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً عن استهلاك أبنائهم للكافيين.

وأفاد ربع الآباء بأن الكافيين كان جزءاً أساسياً من حياة أبنائهم اليومية، وفقاً لنتائج الدراسة.

ويعتقد اثنان من كل 3 آباء أنهما على علم ووعي ما إذا كان تناول ابنهما المراهق للكافيين مناسباً أم لا، وما هي المنتجات التي تحتوي على الكثير من الكافيين ومع ذلك، فإن ثلثهم غير قادرين على تحديد نسبة الكافيين الموصى بها.

وبحسب دراسة يستهلك المراهقون الكافيين غالباً؛ لأنه موجود في منتجاتهم المفضلة، مثل الصودا التي كانت المصدر الرئيسي للكافيين لدى المراهقين، تليها الشاي والقهوة؛ وتشير الدراسة إلى أن أدمغة المراهقين لا تزال في طور النمو، ويمكن أن يؤثر الاستهلاك المفرط للكافيين على مزاجهم ونومهم وأدائهم الدراسي.

وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات أهمها، أن لا تزيد نسبة شرب الكافيين عن 100 ملليغرام يومياً للمراهقين، ومراقبة مستويات الكافيين في الأطعمة والمشروبات المفضلة لأبنائهم.