حماد يتابع مع التباوي التجهيزات لعقد المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة

أخبار ليبيا 24

التقى أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية فتحي التباوي وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية؛ لمتابعة التجهيزات التحضيرية عن قرب لعقد المؤتمر الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة، والمقرر أن تبدأ فعالياته أواخر الشهر الجاري.

وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، اطّلع حماد على سير عمل الوزارة وعلى مستجدات عمل اللجنة التحضيرية، كما اطّلع على القائمة النهائية للوفود الرسمية والمنظمات المشاركة على مستوى القارتين الأفريقية والأوروبية، في المؤتمر الذي ستنطلق فعالياته في 25 من الشهر الجاري، بإشراف وتنظيم الحكومة الليبية .

و ثمّن رئيس الحكومة المجهودات القائمة من قِبل اللجان المنظمة للمؤتمر، مُبدياً ترحيبه و دعمه الكامل لكافة التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر والمشاركين من خارج ليبيا

اعمال تحضيرية حثيثة لإنجاح المؤتمر

وعملت وزارتي الخارجية والهجرة خلال الأشهر الماضية، للترتيب لعقد المؤتمر الأول من نوعه في شمال أفريقيا، إذ زار الحويج وزير الخارجية بالحكومة الليبية عدداً من الدول الأوروبية والتي تعمل مع ليبيا على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقنينها، إذ زار الحويج في شهر أبريل الماضي إسبانيا وعقد ندوة حول ملف الهجرة مع نخبة من السياسيين والباحثين في المجال للوصول لأفضل التوصيات والمقاربات الدولية لهذا الملف الحساس والشائك.

واختتمت وزارة الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فعاليات الندوة العلمية حول تأنيث الهجرة وتقاطعاتها مع أهداف التنمية المستدامة الأسبوع الماضي؛ وذلك في إطار الاستعداد لعقد المؤتمر الدولي الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة.

وتناولت الندوة مناقشة حقوق المهاجرات وأجندة التنمية المستدامة، وارتباطها بالوضع الاقتصادي للمهاجرات وحمايتهن وسط الظروف الهشة التي يعانين فيها.